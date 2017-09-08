Deniz Üssü Komutanlığı'nda görevli 5 rütbeli asker FETÖ'den gözaltına alındı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün akşam, kentteki beş adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda görevli olan rütbeli askerler Ş.T., Y.Ö., M.G., Y.V. ve Ü.Ü. gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise çeşitli elektronik cihazlar ile cep telefonlarına el konuldu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne getirilen 5 şüpheli, işlemlerinin ardından karayoluyla önce Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne, ardından Kocaeli'ye gönderildi.