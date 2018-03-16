Deniz Yıldızı-2018 Tatbikatı gerçekleştirilecek

Donanma Komutanlığı sevk ve idaresinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının katılımıyla 26 Mart-5 Nisan tarihlerinde Marmara Denizi ve Karadeniz'de "Deniz Yıldızı-2018 Tatbikatı"nın gerçekleştirileceği bildirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, tatbikatın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca her yıl düzenli olarak icra edildiği belirtildi.

Tatbikatın amacının, katılan birlik/komutanlıkların görev fonksiyonlarına yönelik harekat imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek, harbe hazırlık seviyelerini yükseltmek ve aynı zamanda Karadeniz'de deniz güvenliğinin idamesine katkı sağlamak olduğu vurgulandı.

Tatbikat kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca deniz hedeflerine fiili silah atışlarının da icra edileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: