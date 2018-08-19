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Denizde zıpkınla balık avlarken boğuldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Avcılık ve Atıcılık Federasyonu'nun düzenlediği zıpkınla balık avlama yarışmasında yarışan Deniz Musa Yıldız (27) boğularak yaşamını yitirdi.

  • DHA
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Olay, Gazimağusa'da meydana geldi. Deniz Musa Yıldız, Kaplıca bölgesinde denizde avlanmak için dalış yaptı. Yıldız'ın çıkmaması üzerine arkadaşları da denize daldı. Yıldız'ın boğulma tehlikesi geçirdiğini gören arkadaşları ambulans çağırdı. Mağusa Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Yıldız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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