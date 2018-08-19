Denizde zıpkınla balık avlarken boğuldu

Olay, Gazimağusa'da meydana geldi. Deniz Musa Yıldız, Kaplıca bölgesinde denizde avlanmak için dalış yaptı. Yıldız'ın çıkmaması üzerine arkadaşları da denize daldı. Yıldız'ın boğulma tehlikesi geçirdiğini gören arkadaşları ambulans çağırdı. Mağusa Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Yıldız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.