Denize atılan bebeği arama çalışmaları sonuçsuz kaldı
Fatih’te annesi tarafından denize atılan 40 günlük Tuğçe bebeği arama çalışmaları bugün de devam etti. Deniz Polisinin yürüttüğü çalışmalarda sonuç alınamadı.
- İHA
Fatih Eminönü’nde geçtiğimiz Çarşamba günü Fatma K. isimli kadın, 40 günlük bebeğini denize atmıştı. Fatma K.’nın polise teslim olup suçunu itiraf etmesinin ardından, deniz polisine bağlı ekipler bebeğin denize atıldığı noktada arama çalışmasına başlamıştı.
Tuğçe bebeği arama çalışmaları 4. gününde de devam etti. Yaklaşık 2 saat süren aramalar sonucunda Tuğçe bebek bulunamadı. Çalışmalar boyunca arama yapılan bölgede deniz trafiği kısmi olarak durduruldu.
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