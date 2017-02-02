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Denize girer gibi kara dalıp kulaç attılar

Giresun’da karın tadını çıkartmak isteyen Refik Akın ve Olcay Menekşe denize girer gibi kara dalıp kulaç attılar.

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Giresun’da karın tadını çıkartmak isteyen Refik Akın ve Olcay Menekşe isimli iki maceraperest evlerinin teras katında 70 santimetreyi bulan kara denize girer gibi dalarak diğer ev sakinlerinin kahkahaları eşliğinde kulaç attılar. Bu komik dakikaları ise bir başka ev sakini cep telefonu kamerasıyla an be an kaydetti.

 

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