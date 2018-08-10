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Denize sürüklenen ağaçları vatandaşlar topladı

Ordu'nun Ünye ilçesindeki selden sonra devrilen ve denize sürüklenen ağaçlar vatandaşlarca toplandı.

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Ordu'nun Ünye ilçesindeki selden sonra devrilen ve denize sürüklenen ağaçlar vatandaşlarca toplandı.
 
İlçede Cevizdere, Tabakhane ve Cüri derelerinin debisi, şiddetli yağışa bağlı olarak zaman zaman yükseldi.
 
Dere kenarı ve çevresindeki ağaçlar, selin etkisiyle yerlerinden söküldü. Derede sürüklenen ağaçlar, Karadeniz sahiline kadar ulaştı.
 
Ağaçların bir kısmı denize sürüklendi, bir kısmı da sahilde birikti. Bazı vatandaşların sahildeki ağaçları toplayarak araçlarına yüklediği görüldü.
 
İlçe sahili boyunca oluşan ağaç yığınları ile denizin bir bölümünde oluşan renk değişikliği havadan görüntülendi.

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