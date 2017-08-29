Denizin 30 metre altında, 30 Ağustos Kutlaması

Denizli'de faaliyet gösteren DOSEV üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması kapsamında, Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizin 30 metre altına kutladı. DOSEV üyeleri, denizin altında dalarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün posterini açtıktan sonra 95 adet Türk bayrağını kuma yerleştirdi.

Fethiye ilçesinde denizde dalış etkinliği düzenlenen geziye DOSEV Başkanı Ümit Şıracı ile 15 dernek üyesi katılım gerçekleştirdi. Dalış yapan üyeler, Zafer Bayramının yıldönümü dolayısıyla 95 Türk bayrağını denizin dibine yerleştirdi.

Bu görsel şöleni gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyleyen DOSEV Başkanı Ümit Şıracı, amaçlarının farklı şekilde bayram kutlamak olduğunu kaydetti.