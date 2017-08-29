Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Denizin 30 metre altında, 30 Ağustos Kutlaması

Denizli'de faaliyet gösteren Doğa Sevenler Derneği (DOSEV) üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması kapsamında, Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizin 30 metre altına dalarak bayrak dikerek kutladı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Denizli'de faaliyet gösteren DOSEV üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması kapsamında, Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizin 30 metre altına kutladı. DOSEV üyeleri, denizin altında dalarak,  Mustafa Kemal Atatürk’ün posterini açtıktan sonra 95 adet Türk bayrağını kuma yerleştirdi.

Fethiye ilçesinde denizde dalış etkinliği düzenlenen geziye DOSEV Başkanı Ümit Şıracı ile 15 dernek üyesi katılım gerçekleştirdi. Dalış yapan üyeler, Zafer Bayramının yıldönümü dolayısıyla 95 Türk bayrağını denizin dibine yerleştirdi.

Bu görsel şöleni gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyleyen DOSEV Başkanı Ümit Şıracı, amaçlarının farklı şekilde bayram kutlamak olduğunu kaydetti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yalova'da ağaçlar yerinden söküldü

Yalova'da ağaçlar yerinden söküldü

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA