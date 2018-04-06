Türkiye ‘Cospas-Sarsat Beacon’ adlı radar sistemini satın alacak

Doğu Akdeniz enerji kaynaklarının ortaya çıkışından itibaren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan ile denizde artan hakimiyet yarışında Türkiye bir adım daha öne geçmek için önemli bir çalışmaya başlıyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın denizlerde can ve mal emniyetinin en üst seviyede sağlandığı, çevreyi gözeten, sürdürülebilir, kesintisiz ulaştırma ve haberleşme sistemlerine kavuşmak için etkin düzenleme, uygulama ve denetimleri hayata geçirmek için başlatacağı çalışma kapsamında özgün bir Cospas-Sarsat Beacon (uydu yardımlı arama kurtarma) sistemi kurulumu hazırlanacak.

3.6 milyon liralık bütçe

Proje uluslararası düzeyde Türkiye’nin etkinliğini arttırarak, bölgesel olarak diğer ülkelerden öne çıkılmasını sağlayacak. Bakanlık projenin başlatılması için 3.6 milyon liralık bütçe ayırdı

(Akşam)