Denizlerin yeni hakimi

Bir ülkenin dünyada söz hakkına sahip olabilme şartlarının başında güçlü bir orduya sahip olması geliyor. Kuvvetli bir ordu da deniz harp gücünden yoksun düşünülemez. Kara veya hava birlikleri ne kadar güçlü olursa olsun, deniz harp gücünden yoksun bir ordu, zaaf içerisinde kabul edilir.

Nitekim bugün halen başarılı bir örnek olarak önümüzde duran Osmanlı da en güçlü zamanlarında yalnızca karada değil, denizlerde de ciddi şekilde güç sahibiydi.

Son dönemlerde kamuoyunun da yakından takip ettiği gibi Türk deniz kuvvetleri yeni sistemlerle güçlendiriliyor. Türkiye, Deniz Kuvvetleri’nin envanterine yeni katılan ve katılacak deniz unsurlarıyla bölgesinde yakın gelecekte de dünyada söz sahibi olmaya aday.

BARBAROS’UN MİRASÇILARI

Türk deniz kuvvetleri tarihindeki şanlı zaferlerle tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Ancak Osmanlı’nın son dönemleri ve Cumhuriyet tarihi boyunca eski şaşalı günlerine kavuşamadı. Teknik yetersizlikler ve envanterin kısıtlı olması bunun en büyük nedenleri. Deniz kuvvetlerimizde bugün bile kullanılan sistemlerin birçoğu NATO hibesi.

Son yıllarda yapılan çalışmalarla karakol botları, korvetler ve destek gemileri yerli olarak geliştirilip üretildi. Ayrıca ileriki tarihlerde Fırkateyn, Muhrip ve Havuzlu çıkarma gemisi de görülecek.

MİLGEM ADA SINIFI KORVETLER

Milgem Projesi'nin amacı, savunma teknolojilerinde bilgi birikimi sağlayacak ve yerli savunma sanayi katkı payının yüksek tutulduğu, esnek bir yüzer savaş platformunu üretmek.

Proje kapsamında ilk etapta 12 adet korvet üretimi planlanmıştır. Ancak geçen yıllar içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı sayı dörde kadar indi. Milgem Projesi kapsamında üretilen, test edilen ve üretimi devam edilen korvetler sırasıyla;

TCG HEYBELİADA F511 2011 yılında envantere katıldı. Aktif görevde

MİLGEM Projesi kapsamında üretilen ada sınıfı korvetlerden üçüncüsü TCG Burgazada, 2018 yılında deniz kuvvetlerine teslim edilecek. pic.twitter.com/NPawV6trx9 — Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 14 Kasım 2016

TCG BURGAZADA F513 test ve sistem entegrasyonları devam ediyor. 2018 yılında envantere girecek. TCG KINALIADA F514 hali hazırda üretimi devam ediyor. 2020 yılında envantere girecek.

Milgem ada sınıfı korvetleri sayesinde tarihinde ilk defa bir Türk tersanesinde tasarımından üretimine %65 yerlilik oranına sahip ve stealth (düşük radar izi) özelliğine sahip. Ayrıca MİLGEM ada sınıfı korvetleri büyük ihracat kapasitesine de sahip. Pakistan’ın ADA sınıfı korvetlerimizle ilgilendiği savunma sanayi çevreleri tarafından konuşuluyor.

MİLGEM ada sınıfı korvetlerinin silah sistemleri;

8 x Harpoon Blok II SSM BB gemi savar füzesi (önümüzdeki yıllarda yerli gemi savar füzesi)

1 x 76mm OtoMelara top

1 x RAM PDMS (21 gözenekli)

2 x 324mm ikiz tüplü Torpido Sistemi (Mk 46/54 torpido)

2 x 12.7mm STAMP (dengeleyici (stabilize) Makineli Tüfek Platformu, ASELSAN)

1 x S-70B SeaHawk helikopteri.

İLK YERLİ FIRKATEYNLER

MİLGEM projesinin devamı niteliğindeki İ-sınıfı fırkateyn projesi, Ada sınıfı korvetlerin boylarının uzatılmış ve farklı silah sistemleri eklenmiş versiyonudur. DzKK’ligi bu kararı ile Akdeniz, Karadeniz, Güney Afrika, Aden Körfezi gibi sularda icra edilen görevlerde edinilen tecrübenin de katkısı ile gemilerin seyir menzillerinin artırılması ve daha fazla sayıda satıhtan havaya güdümlü mermi entegrasyonunu hedeflemiştir. Gemilerin inşasında Milgem altyapısı kullanılacak ve düşük radar kesit alanına sahip (stealth) olacak. İ sınıfı fırkateynlerde ada sınıfından farklı olarak 8 yerine 16 adet gemi savar füze kapasitesi ve 16 hucreli Mk41 VLS olacak.

İLK KAYNAK

İ sınıfı fırkateynlerin borda numarası ve isimleri şu şekilde sıralanıyor:

TCG İstanbul (F-515)

TCG İzmir (F-516)

TCG İzmit (F-517)

TCG İçel (F-518)

İ sınıfı fırkateyn projesinin ilk ayağı olan TCG İSTANBUL’un imalatına 19 Ocak 2017 tarihinde Başbakan ve Milli Savunma Bakanı’nın katıldığı törenle başlanmıştır.

İlk Milli fırkateynimizin yapımını başlattık. pic.twitter.com/eWeT1X4ypJ — Fikri Işık (@fikriisik) 19 Ocak 2017

İ sınıfı fıkateynlerde çok çeşitli silah sistemleri bulunacak. Bunlardan en önemlisi,16 hucreli Mk41 VLS ile azami 64 adet RIM-162 ESSM (16 adet Quad Pack, ESSM Blok 2) orta menzilli (azami 50 km) hava savunma füzesi taşıma kapasitesi olacak. Bu sayede bir adet İ sınıfı fırkateyn bağlı bulunduğu görev grubunun hava orta menzilli hava savunmasını icra edebilecek.

İ- sınıfı fırkateyn haricinde destek gemileri ve TF-2000 muhrip projeleri devam ediyor. Bu projelere bir sonraki yazımızda devam edeceğiz.

Yusuf AKBABA