Denizli merkezli 8 ilde polislere operasyon
Denizli merkezli 8 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 31 eski emniyet personeli gözaltına alındı.
- AA
Denizli merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında ihraç edilen ve aralarında eski emniyet şube müdürleri ile komiserlerin de bulunduğu 31 eski emniyet personeli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen eski emniyet personeline yönelik Denizli, Manisa, İstanbul, İzmir, Isparta, Mersin, Uşak ve Eskişehir'de belirlenen 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
OHAL kapsamında yayınlanan KHK ile ihraç edilen ve aralarında eski emniyet şube müdürleri ile komiserlerin de olduğu 31 eski emniyet personeli gözaltına alındı.
Diğer illerdeki şüphelilerin de Denizli'ye getirilerek ifadelerinin alınmaya başlandığı öğrenildi.
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