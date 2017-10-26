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Denizli’de 200 polisle asayiş uygulaması: 8 gözaltı

Denizli’de, Sevindik, Karşıyaka mahallelerinde 200 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında 8 kişi gözaltına alınırken, 15 gram uyuşturucu ele geçirildi.

  • İHA
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim, Asayiş, Yunus, KOM ve Trafik ekiplerince, geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı. Pamukkale ilçesindeki Karşıyaka Mahallesi ile Merkezefendi ilçesindeki Sevindik mahallesindeki uygulamaya, Narkotim, Asayiş, Yunus, KOM ve Trafik ekiplerinden oluşan yaklaşık 90 ekip, toplamda ise yaklaşık 200 polis katıldı. Uygulamada, polis ekipleri şahısları durdurarak, kimlik sordu, araçlar didik didik aradı. Durdurulan sürücüler ise alkol kontrolünden geçirildi. 

Uluslararası korumalı olan Afganlı ve İranlı uyruklu ile geçici korumalı olan Suriyeli vatandaşların yasal olarak kalışları, yasal izin ve yol belgeleriyle dolaşmaları konusunda sorgulama yapıldı. İki etap şeklinde yapılan uygulama 2.5 saat sürdü. Uygulamada, toplam 140 şahıs, 56 araç sorgulandı. 1 kişide ruhsatsız av tüfeği bulunurken, Kabahatler Kanununa muhalefetten hakkında işlem yapıldı. 7 yabancı uyruklu şahıs ile üzerinde 15 gram esrar bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı.    

 

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