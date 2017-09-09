Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Denizli'de 30 metrelik uçurumda ceset bulundu

Denizli'nin Merkezefendi İlçesi Gerzele Mahallesi'nde yaklaşık 30 metrelik uçurumda, kimliği belirsiz bir erkeğin cesedi bulundu. 30-35 yaşlarında olduğu belirlenen kişinin uçurumdan düşerek mi öldüğü yoksa intihar mı ettiği araştırılıyor.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gerzele Mahallesi Domuz Deresi Mevkii'ndeki 30 metrelik uçurumda, bugün bir ceset gören çoban, polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, uçurum dibinde 30-35 yaşlarında bir erkeğin cesedini buldu. Polis ekipleri, olay yerini şeritle çevirerek inceleme yaptı.

Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan cesedin kime ait olduğu araştırılırken, ölen kişinin yaklaşık 30 metre yükseklikten düşerek mi öldüğü yoksa intihar mı ettiği henüz belirlenemedi. Olay yerindeki incelemenin ardından ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürüdüğü bildirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP'li İnce Myanmar'da katledilen Müslümanlara terörist dedi

CHP'li İnce Myanmar'da katledilen Müslümanlara terörist dedi

Başbakan Yıldırım İZBAN hattını açtı

Başbakan Yıldırım İZBAN hattını açtı

İstanbul'da dolunay

İstanbul'da dolunay

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA