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Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bozkurt ilçesinde saat 16.43'te 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yaklaşık 6,92 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
 
VAN DA SALLANDI
 
Türkiye'nin dört bir yanından depremler haberleri gelmeye devam ediyor. 4 Ekim Perşembe günü Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 21:46'da merkez üssü Van Tuşba olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli'nin verilerine göre ise deprem 3.9 büyüklüğünde meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Tuşba İlçesi'nin Bağdaşan Mahallesi olarak tespit ettiği deprem, bugün saat 21.46'da meydana geldi. Yerin 22.92 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine göre merkez üssü Van Derebey olan saat 13.55 sıralarında kaydedilen 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
 
TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER
 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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