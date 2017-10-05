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Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bozkurt ilçesinde saat 16.43'te 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yaklaşık 6,92 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

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