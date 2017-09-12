Denizli'de 5 öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı
Denizli'nin Acıpayam İlçesi'ndeki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce ihraç edilen 5 öğretmen, jandarma tarafından gözaltına alındı.
- DHA
Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında,. KHK'yla kapatılan Aktif Eğitim-Sen üyesi olduğu belirlenen ve ilçedeki okullarda müdür ve müdür yardımcısı olarak görev yapan 5 öğretmen bu sabah operasyonla gözaltına aldı. Evlerinde arama yapılan öğretmenler, daha sonra sağlık kontrolünden geçirilip, jandarma karakoluna götürüldü.
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