Denizli'de 5 öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı

Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında,. KHK'yla kapatılan Aktif Eğitim-Sen üyesi olduğu belirlenen ve ilçedeki okullarda müdür ve müdür yardımcısı olarak görev yapan 5 öğretmen bu sabah operasyonla gözaltına aldı. Evlerinde arama yapılan öğretmenler, daha sonra sağlık kontrolünden geçirilip, jandarma karakoluna götürüldü.