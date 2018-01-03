Denizli'de 8 mahalleden hırsızlık yapan 6 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka, Dokuzkavaklar, Anafartalar, Deliktaş ve İncilipınar mahalleleri ile Merkezefendi ilçesi Muratdede, Saraylar, 1200 Evler mahallelerinde, 7 ayrı inşaattan su saatleri ve 10 adet küçükbaş hayvan ve 6 ayrı otomobilden ses sistemi çalındı. Vatandaşların ihbarı üzerine hırsızlık olayları ile ilgili Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık-Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, şüphelilerin saklandığı yeri tespit ederek, operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 7 şüpheliden 6’sı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda, çalınan malzemeleri ele geçiren ekipler, sahiplerine teslim etti.