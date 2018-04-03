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Denizli'de açık unutulan kamyon damperi, üst geçide çarptı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir kamyonun açık unutan damperi, üst geçide çarptı. Tonlarca ağırlıktaki kasa, çarpmayla kamyondan kopup, yol ile üst geçit arasında sıkıştı.

  • DHA
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Şoförünün kimliği öğrenilemeyen 45 ACP 20 plakalı hafriyat kamyonu, saat 02.00 sıralarında, yükünü boşalttıktan sonra damperi açık halde Denizli- Ankara karayolunda ilerlemeye başladı. Açık damper, üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle kasa, kamyondan koptu ve üstgeçit ile yol arasına dik bir vaziyette sıkıştı. Kamyon şoförü ise 50 metre sonra durabildi. Meydana gelen kaza sonrası damperin o şekilde kalması hem sürücüleri hem de trafik ekiplerini şaşırttı. Kaza sonrası yol trafiğe kapatıldı. Kamyonnun kasası, vinçle sıkıştığı yerden çıkarıldı.
 

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