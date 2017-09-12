Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Denizli'de amonyak tankında bakım yapan teknisyen zehirlenerek öldü

Denizli'nin Çivril İlçesi'nde, bir soğuk hava deposundaki amonyak tankında bakım yaparken sızan gazdan zehirlenen teknisyen 64 yaşındaki Şükrü Karadeniz, hayatını kaybetti.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Emirhisar Mahallesi'ndeki bir soğuk hava deposunda meydana geldi. Amonyak gazı tanklarının bakımı için depoya gelen teknisyen Şükrü Karadeniz'in yaptığı işlem sırasında, tanktan amonyak gazı sızıntısı oldu. Gazdan etkilenip yere yığılan Karadeniz'i gören diğer çalışanlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Karadeniz'in yaşamını yitirdiğini belirledi. İtfaiye ve AFAD ekipleri, amonyak gazının sızdığı soğuk hava deposunun çevresinde önlem alıp vatandaşları uzaklaştırdı. Karadeniz'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Çivril Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TEM'DE askeri hareketlilik

TEM'DE askeri hareketlilik

Apple iPhone 8, Apple Watch Series 3 ve iPhone X'i tanıttı

Apple iPhone 8, Apple Watch Series 3 ve iPhone X'i tanıttı

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın hikayesi...

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın hikayesi...

37 yıl öce bugün darbe yapıldı

37 yıl öce bugün darbe yapıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA