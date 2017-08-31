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Denizli'de bebeğini çöpe atan anne tutuklandı

Denizli'de çöp konteynerinde ölü bulunan bebeğin annesi tutuklandı

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Denizli'nin Honaz ilçesinde çöp konteynerinde ölü  bulunan bebeğin annesi tutuklandı. 

Alınan bilgiye göre, Kaklık Mahallesi'nde 26 Ağustos'ta bir çöp  konteynerinde bebek cesedi gören  kişi, Jandarmaya haber verdi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi  yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, boğularak öldürüldüğü belirlenen 8 günlük erkek bebekle  ilgili soruşturma başlattı.

Mahalledeki marketlerin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen  jandarma, bir marketten bebek bezi alan 2 çocuk annesi E.E'yi gözaltına aldı.

Dul olan E.E'nin evde doğum yaparak dünyaya getirdiği bebeğinin 8  günlükken yanlışlıkla üzerine yatması sonucu öldüğünü, hamileliğini çevresinden  gizleyip korktuğu için çöpe attığını söylediği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından, bugün adliyeye sevk edilen E.E,  tutuklandı.

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