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Denizli'de bir ahırda meydana gelen yangında 22 küçükbaş hayvan ve 1 at telef oldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ahırda meydana gelen yangında 22 küçükbaş hayvan ve 1 at telef oldu.

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Alınan bilgiye göre, Akdere Mahallesi'nde Lütfi  Avcı'ya ait ahırdan duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti.

Söndürülen yangında 22 küçükbaş hayvan ile 1 at telef oldu.

İtfaiye ekipleri yangının, besihane yanındaki ocakta kalan közden çıkmış olabileceği üzerinde duruyor.

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