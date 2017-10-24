Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Denizli'de 'ByLock' operasyonu: 13 gözaltı

Denizli'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen farklı meslek gruplarından 13 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 zanlı gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.​

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kendi ölümünü böyle kaydetti

Kendi ölümünü böyle kaydetti

Altı yılda yüzlerce telefonla koleksiyon yaptı

Altı yılda yüzlerce telefonla koleksiyon yaptı

İşte Kim Jong-un ordusunun gerçek yüzü

İşte Kim Jong-un ordusunun gerçek yüzü

Böyle görünmesinin altında büyük bir dram yatıyor

Böyle görünmesinin altında büyük bir dram yatıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA