Denizli'de cezaevi firarisi sahte ehliyet ve uyuşturucu ile yakalandı
Denizli'de cezaevi firarisi, yanındaki 2 kişi ile birlikte sahte ehliyet ve esrar maddesi ile yakalandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, cezaevi firarisi olan ve çeşitli suçlardan hakkında 19 yıl 5 ay hapis cezası bulunan S.E. isimli şahıs yanında bulunan V.B. ve L.B. isimli şahıslar ile birlikte yakalandı. Zanlıların saklandıkları yere baskın düzenleyen polis ekipleri, şüphelilerin üzerlerinde 1 adet sahte sürücü belgesi ve yaklaşık 500 gram esrar maddesi ele geçirdi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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