Denizli'de cezaevi firarisi sahte ehliyet ve uyuşturucu ile yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, cezaevi firarisi olan ve çeşitli suçlardan hakkında 19 yıl 5 ay hapis cezası bulunan S.E. isimli şahıs yanında bulunan V.B. ve L.B. isimli şahıslar ile birlikte yakalandı. Zanlıların saklandıkları yere baskın düzenleyen polis ekipleri, şüphelilerin üzerlerinde 1 adet sahte sürücü belgesi ve yaklaşık 500 gram esrar maddesi ele geçirdi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.