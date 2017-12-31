Denizli'de cezaevinde yangın! 2 mahkum hastanede tedavi altına alındı
Denizli'nin Çal ilçesinde bulunan Çal B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun idari kısmında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 mahkum hastanede tedavi altına alındı.
- AA
- Çal B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun idari kısımda çıkan yangında 2 mahkum dumandan etkilendi
Alınan bilgiye göre, B Tipi Kapalı Cezaevi'nin idari kısmında henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Öte yandan, 40 mahkumun kaldığı yerleşkede 2 mahkumun dumandan etkilendiği öğrenildi.
Dumandan etkilenen mahkumlar sağlık ekiplerince Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Diğer mahkumlar ise jandarma ekipleri tarafından Çal Spor Salonu'na götürüldü.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.