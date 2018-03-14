Denizli'de çift gökkuşağı izleyenleri büyüledi

Denizli'de akşamüstü yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı, parlaklığı ve canlılığı ile izleyenleri büyüledi. Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri’nde çekilen videoda çift gökkuşağı da dikkat çekti. Telefonu ile bu anı kaydeden bir vatandaş, gökkuşağını hayranlıkla izledi.