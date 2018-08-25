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Denizli'de çiftçilerin ürünlerini yiyen 250 kiloluk yaban domuzu avlandı

Denizli'nin Çal ilçesinde, 1 aydır çiftçilerin yetiştirdiği ürünlere zarar veren ya da yiyen, bölge sakinlerinin 'canavar' ismini taktığı 250 kiloluk yaban domuzu, av sezonunun açılmasıyla avcı Selçuk Poslu tarafından tüfekle vurularak avlandı.

  • DHA
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Gelinören Mahallesi'nde 1 aydır çiftçilerin ayçiçeği ve mısır tarlarına girerek, ürünleri yiyen ve zarar veren yaban domuzu, avlandı. Çiftçilerin 'canavar' ismini taktığı 250 kiloluk yaban domuzu, av yasağının sona ermesiyle avcı Selçuk Poslu tarafından Büyük Menderes Nehri kenarında av tüfeğiyle vuruldu.

Yaban domuzunun avlanmasıyla çiftçiler rahat nefes aldı. Poslu, avladığı yaban domuzu ile fotoğraf çektirip, sosyal medya hesabından paylaştı.

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