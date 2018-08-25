Denizli'de çiftçilerin ürünlerini yiyen 250 kiloluk yaban domuzu avlandı Denizli'nin Çal ilçesinde, 1 aydır çiftçilerin yetiştirdiği ürünlere zarar veren ya da yiyen, bölge sakinlerinin 'canavar' ismini taktığı 250 kiloluk yaban domuzu, av sezonunun açılmasıyla avcı Selçuk Poslu tarafından tüfekle vurularak avlandı.