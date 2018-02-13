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Denizli’de çıkan yangın evi alevler içinde bıraktı

Denizli’nin Güney ilçesinde, elektrik tesisatından çıktığı ileri sürülen yangın nedeniyle bir ev alevler içinde kaldı. Kısa sürede söndürülen yangında ev büyük hasar gördü.

  • İHA
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Yangın, Denizli’nin Güney İlçesi, Yenikonak Mahallesindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil bir evden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların yükseldiğini gören ev sakinleri ve mahalledeki vatandaşlar yangını söndürmek istedi ancak başarılı olamadı. Alevler yükselmeye devam ederek evi sarmaya başladı. Vatandaşların haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Güney Şubesi ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Ev yangın nedeniyle büyük hasar gördü. 

Söndürme çalışmalarının ardından inceleme yapıldı ve ilk belirlemelere göre yangının, elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

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