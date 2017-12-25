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Denizli'de donmak üzere olan tilkiyi zabıta kurtardı

Denizli'nin Çal ilçesinde gölette donmak üzere olan tilki, zabıta görevlileri tarafından kurtarıldı.

  • İHA
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Çal ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde gölete düşen tilkinin donmak üzere olduğunu gören bir vatandaş, tilkiyi kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca zabıta ekiplerinden yardım istedi. Hemen göletin olduğu yere gelen zabıta ekipleri, tilkinin kurtarılması için seferber oldu. Gölete giren bir zabıta, tilkiyi tutup dışarı çıkardı. Sıcak bir ortama alınan tilki, ısınınca kendine geldi. Zabıta ekipleri daha sonra tilkiyi yeniden doğaya bıraktılar. 

Tilkiyi kurtaran Çal Belediyesinde görevli zabıta memuru Osman Tok, “İhbar gelir gelmez hızlı bir şekilde gölete gittik. Tilki donmak üzereyken dışarı çıkardık. Zamanında gidemesek ya da vatandaş tilkiyi gölette görmese ölürdü” dedi.

 

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