Denizli'de düğün konvoyunda zincirleme kaza: 5 yaralı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, 7 aracın karıştığı düğün konvoyundaki zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı.
- DHA
Kaza, saat 12.00 sıralarında, Kelekçe Mahallesi'nde meydana geldi. Gelin ve damadın bulunduğu otomobilin de aralarında yer aldığı 7 araç, henüz bilinmeyen nedenle birbirine çarptı. Acıpayam'a bağlı Alcı Mahallesi'ne doğru giden düğün konvoyundaki kaza 5 kişi hafif yaralandı. Gelin ve damat ise kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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