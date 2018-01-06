Denizli'de dur ihtarına uymayan şahıs ekipleri harekete geçirdi
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki şahıs ekipleri harekete geçirdi. Kovalamacanın ardından yakalanan şahsın 4 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde devriye gezen motosikletli polis ekipleri, şüphelendikleri Serhat K.’nın kullandığı 45 LE 379 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak şahıs ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, 2 motorize, 3 sivil ve 5 resmi polis aracı ile şüpheliyi kullandığı otomobille bir süre kovaladı.
Kaçan şüpheli şahıs bir süre sonra Kınıklı Mahallesinde bir çıkmaz sokakta kıstırılarak yakalandı. 4 ayrı suç dosyasından aranması olduğu öğrenilen şüpheli Serhat K., gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere ardından emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.