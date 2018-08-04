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Denizli’de eve giren yılan kafesteki kuşu yedi

Denizli’de bir eve giren yılan, evdeki muhabbet kuşunu yedi.

  • İHA
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Denizli'nin Babadağ ilçesi Demirli Mahallesi'nde ikamet eden Eşref Kaba'ya ait eve giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, masa üzerinde duran muhabbet kuşunun kafesine girdi. Evde yaşayanlar, kuşun sesinin gelmesi üzerine kapağı açık olan kafese baktıklarında bir yılanın muhabbet kuşunu ağzına aldığını görerek itfaiyeden yardım istedi. Yılanın kaçmaması için kafesin kapağını kapatan vatandaşlar, yılanın kuşu yeme anını cep telefonuyla görüntüledi. Eve gelen itfaiye ekipleri, kuşu yiyen yılanı alarak daha sonra doğaya bıraktı.

 

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