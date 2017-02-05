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Denizli'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
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FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu ileri sürülen şahıslara ait yerlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alınırken, şüphelilere ait yerlerde aramalar yapıldı.

Ekipler, çeşitli belge ve dokümanlara el koyarken, gözaltına alınan şahıslar arasında daha önce görevden ihraç edilen öğretmenlerin de olduğu belirtildi. İfadeleri alınan şüphelilerin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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