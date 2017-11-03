Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "emniyet abisi" olduğu ve darbe girişimi gecesi görev almak için Denizli'ye geldiği öne sürülen eski emniyet müdürü hakim karşısına çıkarıldı.

Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık eski emniyet müdürü Erdal D. ve avukatları hazır bulundu.

Sanık Erdal D. daha önce Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığını belirtti, kendisine isnat edilen suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

"Dil öğrenmek için telefonuma bazı programlar indirdiğim olmuştur"

Üniversite yıllarında 1987'de çekilen fotoğraftaki kişilerden birinin, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e sempatisi olan babası olduğunu, bu fotoğrafın aleyhine kullanılmaması gerektiğini savunan sanık, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin tespitle ilgili "İlahiyat fakültesi mezunu olmam sebebiyle Arapça bilgisi olan ve bunun eğitimini almış birisiyim. Dil öğrenmek amacıyla telefonuma Arapça dili ile ilgili bazı programlar indirmiş ve kullanmışlığım olmuştur. Ayrıca kıble ve namaz vakitlerini gösteren programlar indirdiğim de olmuştur. İndirilen bazı programların ByLock programı ile aynı serverden paylaşılması dolayısıyla böyle bir durum ortaya çıkmış olabilir." ifadesini kullandı.

Cep telefonuna ByLock programını indirmediğini, kullanmadığını ileri süren Erdal D. "Bunlar ByLock programı değildir, Arapça öğrenmekle ilgili programdır." dedi.

Çocuklarının askeri okullarda okumasının FETÖ'nün stratejisiyle bağlantılı olmadığını öne süren Erdal D. "Çocuklarım devlet okullarında okumuşlardır, örgütün okullarına göndermedim. Askeri okula kendi istekleri ve yetenekleri ile kazanarak gitmişlerdir." beyanında bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.