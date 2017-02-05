Denizli'de FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 6 kişinin yakalanması için Denizli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Aralarında esnaf ve meslekten ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Acıpayam İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken evlerindeki aramalarda bulunan dokümanlara el konuldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.