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Denizli'de FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 6 kişinin yakalanması için Denizli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında esnaf ve meslekten ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Acıpayam İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken evlerindeki aramalarda bulunan dokümanlara el konuldu.

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