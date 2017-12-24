Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Denizli'de hafif ticari araç yol kenarındaki direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, 1 kişi de yaşamını yitirdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, ilçenin kırsal Akalan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleden Acıpayam yönüne gitmek isteyen Samet Acar'ın (19) kullandığı 20 ABA 03 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Acar ve yanındaki Ramazan İnce (19) aracın içinde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan İnce, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden sürücü Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'da resmi törenle karşılandı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hangi taşeron işçiler kadrolu olabilecek?

Hangi taşeron işçiler kadrolu olabilecek?

İşte kamu kurumlarından ihraç ve iade edilenlerin tam listesi

İşte kamu kurumlarından ihraç ve iade edilenlerin tam listesi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA