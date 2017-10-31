Denizli'de hırsızlık operasyonu: 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte inşaatlardan hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Eşkali belirlenen 10 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların, çalıntı malzemeleri sakladıkları depoda çok sayıda inşaat malzemesi ile bir minibüs ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 6'sı, "silahlı suç örgütü kurmak, ev ve iş yerlerinden hırsızlık, gasp ve dolandırıcılık" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.