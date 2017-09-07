Denizli’de iki ilçede deprem!

Kandilli Rasathanesine göre, ilk deprem Denizli'nin Çal İlçesi'nde saat 23.39'da yaşanan 2.7'lik şiddetinde meydana geldi.

İkinci deprem ise, Merkezüssü Kocadere olan deprem saat 23.45'teki deprem ise, 1.8 şiddetinde yaşandı.

6 dakikalık aralarla yaşanan 2 deprem ilçede herhangi can ve mal kaybı yaşanmazken, ilçelerde yaşayan vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu.