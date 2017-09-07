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Denizli’de iki ilçede deprem!

Denizli’nin Honaz ve Çal ilçelerinde arka arkaya yaşanan 2 farklı deprem meydana geldi.

  • İHA
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Kandilli Rasathanesine göre, ilk deprem Denizli'nin Çal İlçesi'nde saat 23.39'da yaşanan 2.7'lik şiddetinde meydana geldi.

İkinci deprem ise, Merkezüssü Kocadere olan deprem saat 23.45'teki deprem ise, 1.8 şiddetinde yaşandı.

6 dakikalık aralarla yaşanan 2 deprem ilçede herhangi can ve mal kaybı yaşanmazken, ilçelerde yaşayan vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu.

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