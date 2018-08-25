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Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

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Zafer Kıllı yönetimindeki 32 FG 791 plakalı otomobil, Denizli-Antalya karayolunda ilçe girişindeki kontrolsüz kavşakta manevra yapan Abdullah Bilgiç'in kullandığı 15 TA 692 plakalı otomobille çarpıştı.
      
Çarpışmanın etkisiyle 32 FG 791 plakalı araçta sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
      
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerdeki 4 kişi, Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.      
 
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.      
   

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