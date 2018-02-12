Denizli'de jandarmadan 'kangal operasyonu'
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Denizli'nin Çal ilçesinde kangal cinsi köpeklerini dövüştüren 11 kişiye cezai işlem uygulandı. Köpekler, belediyenin bakım ve rehabilitasyon merkezine teslim edildi.
- AA
Denizli'nin Çal ilçesinde düzenlenen operasyonda kangal cinsi köpeklerini dövüştüren 11 kişiye cezai işlem uygulandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süller Mahallesi'ndeki Kaklıklıöz mevkisinde köpek dövüştürüldüğü ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Hayvanları dövüştürmek için özel alan hazırlandığını tespit eden jandarma ekipleri, 11 yaralı kangal köpeği buldu.
Köpeklerin sahiplerine Hayvanları Koruma Kanunu'na göre toplam 34 bin 650 lira idari para cezası kesildi.
Kurtarılan köpekler, tedavi için Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.
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