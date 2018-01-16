Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Denizli’de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Merkezefendi ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, saat 21.00 sularında Merkezfendi Mahallesi Ali Dartanel Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Dartanel Caddesi’nden Şirinköy Caddesi’ne seyir halinde olan Yasin T. idaresindeki 20 ANF 96 plakalı kamyonet, Fatih A. idaresindeki 06 FS 7852 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın sonucunda her iki araç da farklı yönlere savruldu.

9 KİŞİ YARALANDI

Kazada, her iki aracın sürücüsü ile kamyonette bulunan diğer 4 yolcu ve otomobilde bulunan 3 yolcu yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayatı tehlikelerinin olmadığı belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Marmara tarafındaki üç tane geçişi Küçükçekmece Gölü´nün altından geçirmeyi planlıyoruz'

'Marmara tarafındaki üç tane geçişi Küçükçekmece Gölü´nün altından geçirmeyi planlıyoruz'

2256 yılından gelen adamın sırrı açıklanamıyor

2256 yılından gelen adamın sırrı açıklanamıyor

Tokyo'da insanlar bu kapsüllerde yaşıyor

Tokyo'da insanlar bu kapsüllerde yaşıyor

Yeşilçam'ın kötü adamı Oktay Yavuz hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın kötü adamı Oktay Yavuz hayatını kaybetti

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA