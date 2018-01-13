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Denizli'de kasası devrilen TIR'ın ön kısmı şaha kalktı

Denizli'de yağmur suyu tahliye kanalına kasası devrilen TIR'ın ön kısmı havaya kalktı.

  • DHA
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Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında, Askeri Saha Geçiş Yolu'nda meydana geldi. Çamlık Mahallesi'nden Yenişehir yönüne giden Ziya Yağlı, yönetimindeki 19 LB 280 plakalı kum yüklü TIR'ın direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan TIR'ın kum yüklü kasası, yolun sağındaki yağmur suyu tahliye kanalına devrildi. Kasanın kanala devrilmesiyle birlikte TIR'ın ön kısmı ise havaya kalktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekibi ve ambulans gönderildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Yağlı'ya, olay yerinde müdahale edildi, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri yolda önlem aldı, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Olay yerine gelen çekici ile TIR normal hale getirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı,
 

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