Denizli'de lastiği patlayan gübre yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Pamukkale'den Sarayköy istikametine giden Mustafa Çoban yönetimindeki 20 R 8197 plakalı gübre yüklü kamyonet, çevre yolu Salihağa mevkisi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonette bulunan Musa Gencer'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Kazada ağır yaralanan sürücü ile yanındaki Selim Özenbay, ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazanın kamyonetin sağ arka lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.



Bu arada, kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak verilen trafik, kamyonet ile yola saçılan gübrenin temizlenmesinin ardından normale döndü.