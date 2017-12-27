Denizli'de mobilya atölyesinde yangın

Sarayköy Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya üretim atölyesinde, dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevler kısa sürede tüm atölyeyi sardı.

POLİS YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Dumanları farkeden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangına Denizli ve Sarayköy itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre ilçelerden takviye olarak gelen itfaiye grupları ile müdahale edildi.

Atölyedeki tiner, vernik, boya gibi yanıcı maddelerin bulunması nedeniyle itfaiye ekipleri, alevlere müdahaleyi kontrollü bir şekilde yaptı. Alevler, 2 saatlik çaba sonucu güçlükle söndürülürken, atölyede büyük hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.