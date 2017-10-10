Denizli'de otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Çivril'de traktöre çarpan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, ağır yaralanan eşi ve iki çocuğu ise hastanede tedavi altına alındı

Alınan bilgiye göre, İğdir Mahallesi'nden Belence Mahallesi yönüne giden Memduh Türkyılmaz (50) yönetimindeki 20 NR 726 plakalı otomobil, Işıklı Yolu mevkisinde aynı yönde seyreden ve plakası ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen traktöre çarparak şarampole devrildi. Daha sonra traktör sürücüsü aracıyla bölgeden uzaklaştı.

Kazada, otomobilin sürücü koltuğunda sıkışan Memduh Türkyılmaz ile araçtan yola savrulan eşi Gülsüm (45), çocukları Ergün (16) ve Emre Türkyılmaz (14) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Çivril Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Türkyılmaz, müdahalere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralı olduğu belirtilen sürücünün eşi ve çocukları ise Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazaya karışan traktör sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.