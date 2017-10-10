Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Denizli'de otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu aynı aileden bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çivril'de traktöre çarpan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, ağır yaralanan eşi ve iki çocuğu ise hastanede tedavi altına alındı

Alınan bilgiye göre, İğdir Mahallesi'nden Belence Mahallesi yönüne giden Memduh Türkyılmaz (50) yönetimindeki 20 NR 726 plakalı otomobil, Işıklı Yolu mevkisinde aynı yönde seyreden ve plakası ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen traktöre çarparak şarampole devrildi. Daha sonra traktör sürücüsü aracıyla bölgeden uzaklaştı.

Kazada, otomobilin sürücü koltuğunda sıkışan Memduh Türkyılmaz ile araçtan yola savrulan eşi Gülsüm (45), çocukları Ergün (16) ve Emre Türkyılmaz (14) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Çivril Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Türkyılmaz, müdahalere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralı olduğu belirtilen sürücünün eşi ve çocukları ise Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazaya karışan traktör sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İlk kez görüntülendi! İşte PKK’lı teröristin cesedinin bulunduğu portakal bahçesi!

İlk kez görüntülendi! İşte PKK’lı teröristin cesedinin bulunduğu portakal bahçesi!

Sınıra giden Mehmetçik'ten ilk görüntüler

Sınıra giden Mehmetçik'ten ilk görüntüler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA