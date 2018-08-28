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Denizli’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Denizli’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Çivril ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur şehir merkezinde etkili olurken bazı mahallelerde sokaklar sular altında kaldı.

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Öğleden sonra başlayan rüzgârın akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa bırakması ile ilçe merkezinde bazı sokaklar su altında kaldı.

Aşırı yağış neticesinde tıkanan mazgallar Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri ( DESKİ) ekipleri tarafından açılırken bazı mahallelerde vidanjör ve iş makineleri hazır bekletildi. Çarşı Mahallesi Karabedirler yolu üzerinde bazı mazgallar tıkanırken vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen ekipler iş makinesi ile mazgalları açarak olası bir su baskını önledi. Uşak ve Hükümet Caddesi de aşırı yağışlar neticesinde su altında kalırken sürücüler zor anlar yaşadı. Cadde üzerinde bulunan bazı işyeri sahipleri ve esnaflar işyerlerine su girmemesi için tetikte bekledi.

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