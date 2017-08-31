Denizli'de sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde, dün akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Aşırı yağış nedeniyle ilçe merkezinde yollarda sel oluşurken, dağlık alan kesiminden gelen heyelandan ise ev ve arabalar olumsuz olarak etkilendi. Belediye ve itfaiye ekipleri sabahın ilk ışıklarına kadar yol ve evlerde toprak ve su tahliye çalışmasında bulundu. Çevresi toprakla kaplanan bazı evlere giriş yapılamazken, yine sel ve heyelandan etkilenen ev ile işyerlerinde vatandaşlar sabahın ilk ışıklarıyla beraber temizlik çalışmasına başladı. Bazı evlerin bahçe duvarlarını yıkan sel ve heyelan bölgesinde, dün akşam yapan dolu tanelerinin aradan saatler geçmesine rağmen erimediği görüldü.

Herhangi bir yaralının bulunmadığı olayda cadde ve sokaklarda evlerde bulunan eşyaların olduğu gözlendi.