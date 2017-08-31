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Denizli’de sel ve heyelan anında vatandaşların paniği görüntülere böyle yansıdı

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen sel ve heyelan anında vatandaşların yaşadığı panik cep telefonu görüntülerine yansıdı.

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Serinhisar ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen sel ve heyelan anında evlerinden dışarıya çıkamayan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Ev, iş yeri ve araçların zarar gördüğü olayda yaklaşık 2 metre yüksekliğe ulaşıp evlere zarar veren sel ve heyelan, ağaçları kökünden söktü, araçları metrelerce sürükleyerek hurdaya çevirdi.
 
Selden etkilenen sadece insanlar da olmadı. Bir kaplumbağanın da dağdaki sel sularına kapılıp metrelerce sürüklenerek şehir merkezine canlı bir şekilde geldiği gözlendi.
  
Dua ettiler
 
Olay anında evlerinden çıkmayan vatandaşlar ise sel ve heyelanı cep telefonlarıyla kaydetti. Vatandaşların oldukça korktukları gözlenirken çocuklar çığlıklar atıp ağladı, görüntüyü çeken vatandaşlar ise, "Allah’ım sen koru yarabbi" diyerek dua etti. Bir başka vatandaşın çektiği görüntülerde ise sele kapılan araçların sokak üzerinde sürüklendiği görüldü.
  
 
 
"35 senedir böyle bir şey görmedim"
 
Selin başladığı bölgeyi gösteren vatandaşlardan Osman Elbıyık, "Akşamüzeri 18.30 civarıydı. Aniden yağmur bastırdı, iri iri dolu yağdı. Bir anda bu tarafta dereden sular gelmeye başladı. Taşlar gelmeye başladı. Bent doldu, kenarından ve üstünden taşarak yol boyu aşağıya doğru felaketi taşıdı. 35 senedir böyle bir şey görmedim" diyerek olay anının anlattı.
 
Olaydan 50’nin üzerinde ev ve iş yeri etkilenirken, onlarca araçta zarar gördü.
 
 
 

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