Denizli'de şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonucu sel ve heyelan meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde etkili olan sağanak, ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış nedeniyle oluşan heyelan nedeniyle Denizli-Antalya karayolu bir süre ulaşıma kapandı.

Uzun kuyrukların oluştuğu karayolunda ulaşım tek şeritten sağlanırken, ilçede bazı araçlar sel nedeniyle zarar gördü.

İlçe merkezinde dolu ile sağanak sonucu sürücüler zor anlar yaşarken, bazı mahallelerde yollardaki taş ve su birikintisi ulaşımı aksattı.

Yetkililerin karayolunu ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.

Denizli Valisi Karahan ilçede incelemelerde bulundu

Denizli Valisi Hasan Karahan ilçede yaşanan sel ve heyelanın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ile bölgeye gelerek Serinhisar Belediye Başkanı Mehmet Kobaş'tan bilgi aldı.

Vali Karahan gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam 19.30 sıralarında ilçede bölgesel dolu yağışının ardından Serinhisar-Antalya karayolunun tek şeridinin ulaşıma kapandığını belirtti.

İlçede bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarının yaşandığını aktaran Karahan, "Vatandaşlarımızın bazı araçları sürüklendi. Şimdi hep birlikte alanda incelemelerde bulunuyoruz. Afet bölgesinde inceleme yapacağız. Şu ana kadar bir can kaybımız yok. Bizi sevindiren o. Ani gelişen bir su baskınıydı. Hasarların tespiti için görevliler incelemelerini sürdürüyor. Yolu ulaşıma geçici olarak açtık. Sabaha kadar ilçede temizlik faaliyetlerini tamamlayacağız." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan da yağışın ardından dağdan inen kaya parçalarının belli noktalarda toplanarak bazı yolları kapattığını açıkladı.

Bazı otomobillerin selde süreklendiği bilgisini paylaşan Zolan, şunları söyledi:

"Olayın ciddiyeti gündüz belli olacak. Zarar tespit çalışmalarımızı sabah saatlerinden itibaren aralıksız sürdüreceğiz. İnşallah gereken önlem neyse alınacak. Zararlar da Sayın Valimizin belirttiği gibi bizler tarafından giderilecek. İnşallah burası eskisinden daha iyi olacak. Önlemleri tekrar gözden geçireceğiz. Vatandaşımızın zarar görmemesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız."

Öte yandan, Pınarcık Mahallesi'nde heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol iş makineleri tarafından temizlendi. Vatandaşlar ev ve iş yerlerindeki çamurlu suları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.