Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Denizli’de sokak hayvanları için doğaya yiyecek bıraktılar

Denizli’nin Çivril ilçesinde AK Partili gençler, sokak hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çivril’de hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından harekete geçen AK Parti Çivril Gençlik Kolları Teşkilatı üyeleri, sokak hayvanları için doğaya ekmek ve yem bıraktı. AK Parti Çivril İlçe Gençlik Kolları Başkanı Lütfi Yılmaz, “Soğuk günden güne etkisini göstermeye başladı. Bu soğuk ve yağışlı zamanlarda sokak hayvanlarını unutmamalıyız. İlçe Gençlik Kolları olarak hayvan barınağının olduğu alanda sokak hayvanları için kemik ve ekmek dağıtımı yaptık. Bizler sıcak evlerimizde otururken sokak hayvanları soğukla ve açlıkla mücadele ediyor. Sokak hayvanlarını unutmayalım” dedi.

 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına İsrail polisi tahammül edemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına İsrail polisi tahammül edemedi

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi

Güneşten 350 kat daha büyük ve yavaş yavaş ölüyor

Güneşten 350 kat daha büyük ve yavaş yavaş ölüyor

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA