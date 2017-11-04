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Denizli'de tarlada devrilen traktörün altında can verdi

Denizli'nin Buldan ilçesinde tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

  • İHA
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  Denizli’nin Buldan ilçesi Gülalan Mahallesi'nde, çiftçilik yapan 62 yaşındaki Mehmet Pehlivan,  tarlasını sürerken traktörü devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, traktörün altında kalan Pehlivan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Pehlivan'ın cenazesi, Gülalan Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

 

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