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Denizli'de terör propagandasına 5 gözaltı

Denizli’de sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK lehine propaganda yaptığı iddia edilen 5 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, PKK lehine propaganda yaptıkları öne sürülen 5 kişiyi takibe alarak inceleme başlattı. İncelemelerin ardından şahıslar hakkında yakalama kararı çıkarılması üzerine 5 kişi polisin düzenlediği operasyon ile gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. 

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