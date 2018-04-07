Denizli'de terör propagandasına 5 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, PKK lehine propaganda yaptıkları öne sürülen 5 kişiyi takibe alarak inceleme başlattı. İncelemelerin ardından şahıslar hakkında yakalama kararı çıkarılması üzerine 5 kişi polisin düzenlediği operasyon ile gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.